Torna la luce all'Arenella, guasti riparati e 112 punti luce riaccesi

Strade nuovamente illuminate nella zona dell'Arenella. I tecnici dell'Amg sono intervenuti per riparare i guasti che si erano verificati dei giorni scorsi, anche per colpa della pioggia, e hanno riacceso 112 punti luce tra via Della Barca, Della Vela, Dell’Ancora, Stefano Stabile, Giuseppe Costa, Caruso, vicolo Caruso, piazzetta Caruso, via Lo Casto, vicolo Lo Casto, cortile Machì, vua della Leva, piazza Tonnara e il porticciolo.

"La riparazione - spiega l'Amg - è stata accompagna da un’attività di verifica e riparazione di singoli punti luce guasti, con interventi ad hoc, di sostituzione lampade e componenti rotte".

Altri interventi massicci con revisione e riparazione di guasti sono stati eseguiti in piazza d’Orleans con la riaccensione dell’illuminazione nel tratto antistante alla fermata della metropolitana e delle lanterne e del proiettore che illuminano Porta Sant’Agata. Ancora punti luce riaccesi in via Evangelista di Blasi, in via Mulino e in largo Collesano. Riparato, infine, il guasto a uno dei due circuiti di alimentazione degli impianti delle vie Brigata Aosta, Giovanni da Verrazzano, Bagolino, Impastato.

“Stiamo intervenendo a macchia di leopardo in città – spiega l’amministratore unico, Mario Butera – con interventi massivi di riaccensione e con attività specifiche e mirate per singoli punti luce, in modo da rispondere in modo ampio alle segnalazioni dei cittadini che, in base al tipo di guasto e alla sua entità, presentano differenti priorità”.





