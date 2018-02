"Natale Mondo figlio dell'Arenella": una marcia della pace dove fu ucciso 30 anni fa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La parrocchia di San Antonio da Padova all'Arenella - in collaborazione con l'azione cattolica parrocchiale - in occasione del mese della Pace organizzano la festa della pace nella borgata. Questa festa prevede la realizzazione della marcia della pace.

Quest'anno abbiamo voluto scegliere come punto di partenza per la marcia un posto molto significativo, quella via Papa Sergio I 59 dove esattamente 30 anni fa veniva ucciso un figlio dell'Arenella, l'agente di polizia Natale Mondo.

Da quel posto dobbiamo iniziare a costruire la pace tramite la legalità, onesta e lotta per i più piccoli e da quel luogo posto di morte dobbiamo dire si alla vita cosi come domenica la madre chiesa ci invita a soffermarsi.