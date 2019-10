Kalsa, inaugurata nuova area giochi in piazza Magione

Inaugurata ieri mattina una nuova area giochi alla Magione. Presenti al taglio del nastro dello spazio, realizzato in collaborazione con il Comitato Addiopizzo e la scuola Ferrara, il sindaco Orlando e il vicesindaco Giambrone. "Il gioco è un diritto - dichiara il primo cittadino - e noi stiamo continuando a costruire una comunità che si riconosce nei diritti e che elimina la parola 'periferie'. La Kalsa era una periferia esistenziale pur essendo in centro. Noi vogliamo trasformare le periferie in quartieri sia quelle geografiche che quelle esistenziali e la scuola in questo processo ha un ruolo straordinario". In occasione dell'inaugurazione la piazza è stata, per due giornate, la cornice di un’iniziativa che ha coinvolto le famiglie del quartiere, i commercianti della rete Addiopizzzo, associazioni e istituzioni.

"Un’iniziativa - afferma Addiopizzo - nata dal basso per sottrarre spazio all’incuria e all’illegalità, oltre che per rimarginare condizioni di degrado e di povertà, frutto di un lavoro di squadra tra realtà sociali, scuola e istituzioni". La riqualificazione, nata da una progettazione partecipata e realizzata nel 2016 grazie ad una raccolta fondi civica, è iniziata con l'inaugurazione del campo di calcetto in erba sintetica, seguita poche settimane dopo dall'apertura del parco giochi che oggi si arricchisce di una nuova area.



