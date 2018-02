Formazione, Arces lancia il progetto "Students Mobility Consortium”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il collegio universitario di merito Arces, in qualità di ente coordinatore, promuove nell’ambito del programma Erasmus Plus KA1 Istruzione Superiore/Learning Mobility of Individuals il progetto “S.MO.C.-Students Mobility Consortium” (Riferimento: 2017-1-IT02-KA103-035838-Codice CUP: J67H17000190006). Gli studenti che stanno per conseguire un titolo di laurea/ dottorato di ricerca/ specializzazione/ master potranno usufruire della borsa di mobilità a condizione che al momento della presentazione della candidatura e della selezione da parte di Arces siano ancora iscritti all’Università e non abbiano conseguito il titolo. Devono però partire e iniziare il tirocinio all’estero solo dopo il conseguimento del titolo di laurea/dottorato di ricerca/specializzazione/master. I tirocini si svolgeranno nei Paesi aderenti al programma Erasmus+ per un periodob da 2 a 4 mesi. Le partenze per le differenti destinazioni sono previste a partire dal 16 Aprile 2018 con rientro non oltre il mese di 30 Settembre 2018. Saranno finanziati in via preferenziale i tirocini dai 3 ai 4 mesi e i candidati che siano in possesso di una attestazione di disponibilità da parte di un Ente ospitante all’estero. Il contributo economico per lo svolgimento delle attività di tirocinio all’estero varia a secondo del Paese di destinazione scelto dal candidato (da € 430 a € 480 al mese). I candidati dovranno trovare una struttura ospitante all’estero dove svolgere il tirocinio. La borsa prevede anche un Corso di lingua online (OLS ERAMSUS+) con verifica finale delle competenze acquisite. Le domande di candidatura dovranno pervenire in cartaceo brevi manu o tramite raccomandata A/R entro e non oltre le ore 12.00 del 23 Marzo 2018, presso la sede di Arces, vicolo Niscemi 5, 90133 Palermo, Italia. L’ammissione al progetto “S.MO.C.-Students Mobility Consortium” viene regolata secondo le modalità, i criteri e i termini esposti nel bando di selezione.