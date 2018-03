Cronaca Monreale / Via Ponte Parco

Aquino, quattro rapinatori armati di pistola assaltano il Conad

Blitz in via Ponte Parco, nel territorio di Monreale: malviventi in azione con il volto coperto. Secondo le prime informazioni sarebbero fuggiti a bordo di due auto. Indagano carabinieri e polizia