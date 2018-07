Appalti pilotati all'aeroporto, a processo Scelta e gli altri ex vertici Gesap

Appalti affidati sempre alle stesse ditte, senza seguire le procedure previste dalla legge. Questa l'accusa della Procura che ha ottenuto il rinvio a giudizio per gli ex dirigenti della Gesap, la società che gestisce l'aeroporto Falcone-Borsellino. A processo vanno Carmelo Scelta, l’ex direttore generale della Gesap, Giuseppe Liistro, ex responsabile dell’area manutenzione della società di gestione aeroportuale, l'imprenditore romano Stefano Flammini (amministratore di fatto di Compagnia del Progetto e Cdp Design), il docente universitario Giuseppe Giambanco, Sergio Gaudiano (presidente dell’omonima società di progettazione), Renato Chiavaroli (amministratore della Tecnogeco), Filippo Capuano (amministratore di fatto della Cometa srl), Carlo Vernetti e Alessandro Mauro (amministratore delegato e dirigente della società Quick No Problem Parking). Assolto da tutte le accuse l'ex amministratore delegato di Gesap Dario Colombo che aveva chiesto il rito abbreviato.

Il processo comincerà l'1 ottobre davanti alla terza sezione del Tribunale. Il gup Marco Gaeta ha disposto il non luogo a procedere per le ipotesi di truffa e associazione a delinquere. Si procederà dunque solo per turbativa d'asta e corruzione di cui sono accusati a vario titolo gli indagati.

L'inchiesta nasce nel 2012. Poi nel marzo 2017 l'operazione "The Terminal" - condotta dagli agenti sezione Anticorruzione dalla Squadra Mobile con il supporto della polizia di frontiera aerea - che ha portato agli arresti di Scelta e Liistro (revocati lo scorso settembre) ed ha fatto scattare il divieto di dimora per il docente universitario Giambanco e il divieto di esercitare presso uffici direttivi di società per l'imprenditore romano Flammini.