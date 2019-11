I biglietti di bus, tram e strisce blu si comprano con un clic: in arrivo l'app PalerMobilità

Svolta tecnologica per l'Amat. Basterà un clic sullo smartphone per acquistare il biglietto di autobus, tram e strisce blu. Tutto questo sarà possibile grazie all'app PalerMobilità che l'azienda del trasporto pubblico ha presentato ieri a Villa Niscemi alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, il vicesindaco e assessore all’Innovazione Fabio Giambrone, l’assessore alla Mobilità Giusto Catania, i presidenti di Amat e Sispi Michele Cimino e Cesare Lapiana.

Il servizio, voluto dal Comune e nato dall’intesa con la Sispi, sarà attivo dal primo dicembre. L'applicazione però si può già scaricare e presto sarà arricchita da nuove funzioni: sarà possibile acquistare i pass per l'accesso alla Ztl centrale e prenotare il car e bike sharing. Unico requisito richiesto per procere con le operazioni: possedere una carta di credito.

Ma le funzioni di PalerMobilità non finiscono qui: basterà inserire la targa per scoprire se la propria auto è stata rimossa e avere informazioni sullo stato del mezzo (in transito verso l'autorimessa, depositato presso, trasferito su deposito per lunga giacenza etc..). Il cittadino sarà inoltre informato sull'importo da pagare. Insomma l'obiettivo sempra chiaro: semplificare la vita dei palermitani alla guida o di coloro che preferiscono affidarsi ai mezzi pubblici.

