Twin System, un nuovo spazio da scoprire per giovani automobilisti

Ha inaugurato con una serata in grande spolvero la nuova concessionaria Twin System in via Aci 6 a Palermo: uno spot di professionalità dedicato alle automobili di casa Citroën che tra tinte forti e nuove tecnologie apre le porte ai giovani. L'evento si è svolto nei locali della concessionaria con finger food a base di specialità francesi tra Pernod, croissant salati e charcuterie e ad allietare gli ospiti alla scoperta dell'intera gamma Citroën c'erano i vinili della dj Helen Brown, arrivata direttamente dalle passerelle milanesi, e la musica dal vivo della band acustica siciliana dei We Man.

L'idea è quella di ritagliare uno spazio dove qualità dei servizi e professionalità incontrano le esigenze delle nuove generazioni, uno spazio che segue le orme della concessionaria Auto System e che si forma da questa come per osmosi: Twin System non è infatti un nome scelto a caso ma si tratta di uno spazio “gemello” (twin in inglese) che propone un altissimo livello di competenza declinandolo alla casa automobilistica francese, nota per le soluzioni innovative che tanto piacciono ai più giovani ma che divertono e invogliano anche gli automobilisti ormai pratici.

All'evento ha partecipato anche la presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio insieme ai vertici della Citroën, Angelo Simone, direttore del marchio, il regional sales director Alessandro Musumeci e il zone manager Antonino Guarnaccia. Insieme a loro i professionisti Denis Vanotto, responsabile vendite Twin System, il consulente alle vendite Giorgio Kirner, e naturalmente i titolari della concessionaria Nello Lo Cascio Piero Provenzano, Tony Provenzano.

Ulteriori informazioni sui servizi, le promozioni e l'officina si possono richiedere al numero 091.6859103 o via mail all'indirizzo info@twinsystem.net.