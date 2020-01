A Palermo apre lo sportello dell'Unione generale consumatori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Palermo parte una nuova iniziativa a tutela dei consumatori. Dal 17 gennaio 2020 sarà operativo tutti i venerdì dalle 15 alle 17, nella sede dell'Ugl Utl di Palermo, lo sportello UGCons (Consumatori). Questo servizio volto a fornire ai lavoratori la tutela anche come cittadini, consumatori e utenti che si trovano spesso in situazioni di difficoltà tra bollette incomprensibili, cambi di gestione, assicurazioni e acquisti poco chiari, (vedi volantino allegato) sarà gestito dal responsabile dello sportello Riccardo Benigno a cui potete rivolgervi per fissare un appuntamento, chiamando al cell 349/6183642. L’assistenza legale di UGCons Palermo è affidata all’avvocato Sandra Pollara.