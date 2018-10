In via Fileti apre uno spazio gioco comunale, iscrizioni aperte

A Montepellegrino aprirà uno spazio gioco per i bimbi fra i 18 e i 36 mesi. "L'amministrazione sta procedendo all'attivazione di un servizio per l’infanzia", fa sapere il dirigente del settore educazione, istruzione e formazione comunica. Le attività saranno svolte nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 19,30, dal lunedì al sabato, all'interno di un immobile comunale che si trova in via Fileti. Il servizio è gratuito per i nuclei familiari con un Isee 2018 inferiore a 10 mila euro. Per coloro che superassero tale soglia è previsto un contributo fisso di 30 euro al mese.

Il Comune precisa che non potranno essere presentate domande di accesso al servizio per i minori che già fruiscono di servizi per l’infanzia gestiti o attivati dall'amministrazione (asili nido, spazi gioco, centri bambini e famiglie e simili). "Saranno fatti controlli incrociati - comunica l'amministrazione - e le domande che non rispettassero questo criterio saranno considerate nulle".

Come fare domanda

I soggetti interessati possono presentare apposita istanza il lunedì, martedì e giovedì, dalle 9 alle 12,30, e il mercoledì, dalle 15,30 alle 17,30, nell'ufficio “Progettazione e gestione fondi extra-comunali infanzia” del Comune, in via Notarbartolo 21/a (1° Piano, Stanza 10) ovvero via mail all’indirizzo t.fornaciari@comune.palermo.it entro le 12 di venefrdì 19 ottobre. Nel caso in cui le richieste dovessero essere più dei posti disponibili, sarà elaborare apposita graduatoria secondo regolamento.