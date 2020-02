A Montelepre apre una sede di BCsicilia: Rosario Di Noto presidente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Apre a Montelepre una sezione di BCsicilia, l’associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nella prima assemblea della nuova sede è stato eletto il Consiglio direttivo. Presidente del gruppo cittadino è stato nominato all’unanimità Rosario Di Noto, vicepresidente Salvatore Sapienza, segretario Olga Polizzi, economo Miriam Chiara Geloso, mentre responsabile locale per la comunicazione Giulia Terranova.

All’incontro era presenta Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia e Teresa Chimenti, presidente della sede di BCsicilia di Partinico. La sede locale per il 2020 intende impegnarsi per un lavoro nelle scuole per la conoscenza e lo studio da parte dei ragazzi della storia di Montelepre e del territorio, la creazione di un museo della tradizione musicale, attraverso anche la valorizzazione di alcuni strumenti e spartiti musicali, lo studio e la ricerca delle tradizioni popolari del paese, la conoscenza e promozione del patrimonio archeologico delle aree di Hykkara, Manico di Quarara, Castellaccio attraverso convegni, conferenze e visite guidate e la presentazione di alcuni casi studio di restauro e conservazione dei beni culturali.