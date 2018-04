Riapre al traffico viale Lazio, "liberazione" per residenti e commercianti

Residenti e commercianti di viale Lazio sono usciti da un tunnel dentro il quale si erano infilati (non per loro scelta) quasi tre anni fa. Oggi alle ore 14,45 viale Lazio è stato finalmente riaperto al traffico dopo l'inizio dei lavori avvenuto il 7 maggio 2015. Chiusura dovuta ai lavori per l'anello ferroviario, che in questi anni si sono protratti tra polemiche, imprevisti e ritardi. E ancora ci vorrà ancora parecchio prima che la fermata della "metropolitana" - che collegherà Notarbartolo con il Politeama - venga completata.

Una liberazione - che arriva proprio alla vigilia del 25 aprile - parziale, però. Perchè via Sicilia sarà ancora inibita al traffico e lo sarà per almeno un altro anno. Inoltre su viale Lazio mancano ancora un tratto di marciapiede sul lato destro, in corrispondenza della scala e dell'ascensore di accesso alla fermata stessa, e una parte del marciapiede a sinistra.