Vagava in stato confusionale di fronte al Civico: anziano salvato dai vigili

Ieri sera vagava, da solo, in stato confusionale in via Carrabia, di fronte al Civico, quando la polizia municipale lo hanno notato. "L'uomo, 88 anni - fanno sapere dal comando di via Dogali - era in pieno sconforto ma è riuscito a comunicare il proprio nome".

Gli agenti hanno avviato accertamenti e sono riusciti a rintracciare i figli, a cui l'anziano è stato consegnato.