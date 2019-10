L'anziano morto dopo una violenta rapina in casa, aggressore condannato a 30 anni

Trent'anni di carcere. E' la condanna inflitta dal gup a Maurizio Talluto, 55 anni, riconoscuto colpevole di avere ucciso Giovan Battista Riccobono, 89 anni. La vicenda risale al 25 agosto dello scorso anno, quando l'anziano venne sorpreso nella sua casa di largo Campofiorito, a Borgo Nuovo. Una rapina finita nel sangue. La vittima venne ridotta in fin di vita e morì dopo 20 giorni di coma in ospedale.

Secondo quanto ricostruito, con la scusa di avere bisogno di un po' d'acqua, Talluto riuscì a entrare in casa di Riccobono. Entrato nell'appartamento scattò l'aggressione. con un bottino "magro": 60 euro in contanti e due fedi in oro, quella del matrimonio e quella per i 50 anni di nozze.

Riccobono era solo in casa e cercò con tutte le sue forze di opporre resistenza, ma senza riuscirci. A trovarlo per terra, con il volto tumefatto e grondante di sangue, uno dei due figli non appena rientrato da lavoro. Poi la corsa in ospedale, il coma e il tragico epilogo.

Il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo per Talluto, mentre la difesa aveva sostemuto che l'imputato quel giorno era stato in spiaggia. Alibi che, per il giudice, non regge. A incastrare Talluto le immagini della videosorveglianza e un dialogo intercettato dai carabinieri nelle ore successive all'aggressione, in cui la moglie lo improverava per quello "che aveva fatto a quel cristiano".