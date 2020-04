Anziani soli, l’Ada di Palermo attiva un numero verde

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un numero gratuito per supportare i cittadini ultrasessantacinquenni residenti in città che vivono da soli e sperimentano particolari difficoltà nella quotidianità a causa del distanziamento sociale imposto dal Coronavirus. Ad attivarlo, è l’ADA ODV di Palermo, che mette a disposizione il numero verde 800822553 con l’obiettivo di alleviare la condizione di disagio di coloro che non dispongono di alcun aiuto da parte dei familiari . A comunicarlo è il presidente dell’Associazione di Volontariato per i Diritti degli Anziani Gaetano Cuttitta, specificando che i servizi erogati riguardano il ritiro e la consegna a domicilio di farmaci e spesa precedentemente ordinati e il disbrigo di pratiche presso gli uffici postali. Il numero verde, inoltre, fornisce informazioni relative ai servizi sociali e sanitari e indicazioni utili per ricevere buoni pasto e generi alimentari. Per accedervi, è possibile chiamare nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì nelle ore pomeridiane, dalle 16:00 alle 19:00.