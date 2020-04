Virus, tamponi positivi in un casa di riposo di Palermo: due anziani ricoverati a Partinico

Tamponi positivi al Coronavirus in una casa di riposo. Due anziani ospiti del Regina Pacis, una comunità alloggio che si trova nella zona di via Sicilia, sono stati ricoverati al "Covid hospital" di Partinico dopo l'esito degli accertamenti sanitari. L’allarme era scattato pochi giorni prima quando una donna di 94 anni era stata portata all'ospedale Cervello per i sintomi di una polmonite.

Dopo i primi sospetti l’Asp avrebbe avviato le procedure per verificare le condizioni degli altri ospiti della casa di riposo e dei tre operatori sanitari impiegati nella struttura. Per il momento la situazione sembra essere sotto controllo ma bisognerà attendere l’esito degli altri tamponi e cercare di chiarire come sia avvenuto il contagio, per scongiurare l’esistenza di un altro piccolo focolaio.

Sono state aperte pochi giorni fa due distinte indagini conoscitive, senza ipotesi di reato né indagati, per la residenza sanitaria assistenziale Villa delle Palme di Villafrati e per il Maria Eleonora Hospital di Palermo. Oltre 70 i casi di contagio nella prima struttura, almeno 35 quelli emersi dopo la coltura dei tamponi nel laboratorio specializzato dell’ospedale Policlinico.

E’ arrivato giovedì il via libera della della Regione a una serie di test sierologici nell’ambito dello screening epidemiologico sul Coronavirus. Nello specifico il test per la ricerca degli anticorpi verrà effettuato sul personale dei Covid hospital, dei reparti dedicati alla cura del Covid, ma anche sui dipendenti delle strutture di ricovero pubbliche e private non Covid e altre categorie. Uno strumento che potrebbe rivelarsi già utile, anche in vista della futura ripresa con la “fase due”.