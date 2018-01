Anziana cade in casa, vigili del fuoco in azione per il trasporto in ospedale

Anziana signora cade in casa e per soccorrerla e portarla giù devono intervenire i vigili del fuoco con un'autoscala. E successo stamattina in piazza del noviziato, alle spalle del tribunale. La donna nella caduta si sarebbe provocata una frattura al femore. L'abitazione si trova in una palazzina antica con la rampa delle scale troppo stretta per permettere alla barella di passare. Così si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per trasportarla in ospedale.