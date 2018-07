Cade dal letto e si frattura il femore, anziana soccorsa dai vigili del fuoco

Aveva provato ad alzarsi dal letto, ma dopo aver messo giù la prima gamba è scivolata e si è procurata una frattura al femore. Ieri sera i vigili del fuoco hanno soccorso in via Agostino Catalano un'anziana che in quel momento si trovava in casa da sola. Dopo l'incidente domestico la donna è riuscita a contattare la sua badante - uscita poco prima senza chiavi - che a sua volta ha chiamato il 115 per lanciare l'allarme.

Sul posto sono arrivate due squadre che, grazie all'utilizzo di un'autoscala, hanno raggiunto il quinto piano e hanno forzato una finestra per entrare nell'appartamento. Una volta dentro i vigili del fuoco l'hanno trovata riversa per terra, dolorante ma lucida. Dopo averla immobilizzata su una barella l'hanno portata a mano in strada per affidarla alle cure dei sanitari del 118 e consentire il trasferimento in ospedale. Sul posto anche la polizia.