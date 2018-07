Cronaca Tommaso Natale / Via Tommaso Natale

Arzilla nonnina ripara il marciapiedi davanti casa, la foto che spopola sui social

Una donna di 87 anni residente a Tommaso Natale è diventata una "star" per un giorno grazie a uno scatto. Stanca di dover attendere gli operai dopo alcuni scavi per la posa della fibra ottica, si è "armata" di spatola e cemento per un intervento di manutenzione quasi da manuale