Donna scomparsa a Isola, angoscia finita per i familiari: "Loredana è tornata a casa"

Antonina Seidita detta Loredana è tornata a casa. "E' rientrata ieri sera - racconta un'amica a PalermoToday - e sta bene. Grazie a tutti". La donna, cinquantunenne, lo scorso venerdì mattina è uscita da casa, a Isola delle Femmine, e ha fatto perdere le sue tracce.

La famiglia ieri ha lanciato un appello per ritrovarla: "E' alta 1.70, corporatura robusta, capelli rossi, porta sia lentine che occhiali, occhi marroni. Quando è uscita, l'ultima volta, indossava un leggings e una maglietta nera e portava un borsone nero Adidas. Se avete notizie tramite Facebook o in qualunque altro modo contattarci". Per fortuna tutto si è risolto per il meglio.