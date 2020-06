Anticorruzione, a Bagheria approvato regolamento per la rotazione del personale comunale

E' uno dei principali cardini per una pubblica amministrazione trasparente e legale, si tratta de principio di rotazione, non solo per le posizioni dirigenziali e apicali ma per tutti i dipendenti. La Giunta municipale di Bagheria regolamenta la rotazione del personale comunale. E' quanto prevede l'art. 1, comma 5 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che detta appunto le "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e che oltre a prevedere la compilazione e trasmissione del piano anticorruzione dell'Ente al Dipartimento della Funzione pubblica deve fornire una valutazione del rischio corruzione cui possono essere sottoposti gli uffici e le azioni messe in campo per evitare tali rischi inclusa la rotazione del personale dirigente e funzionario.

"Il regolamento - si legge in una nota - composto da 14 articoli, suddivide la rotazione del personale delle pubbliche amministrazioni operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione, in due categorie, ordinaria e straordinaria. Principale strumento di prevenzione della corruzione, inserita nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato ogni anno dall'Ente, la rotazione è anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore ed elevando le capacità complessive dell’amministrazione, senza che ciò determini inefficienze e malfunzionamenti. La rotazione ordinaria si identifica come una misura a carattere generale che, riguarda tutto il personale dipendente, con priorità per coloro che svolgono la propria attività nelle aree a maggior rischio corruzione, potrà essere effettuata anche attraverso e nell’ambito di interventi finalizzati alla riorganizzazione complessiva o parziale dell’Amministrazione e non dovrà creare disservizi. La rotazione periodica, sarà effettuata secondo un intervallo compreso tra 3 e 5 anni. La prima applicazione della rotazione ordinaria per i Dirigenti e le Posizioni Organizzative, sarà applicata alla scadenza dei tre anni dell’attuale incarico. Per il restante personale entro 3 mesi dall'approvazione del regolamento, il responsabile di ciascuna direzione, dovrà presentare al Rpct (responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza) un piano di rotazione, da attuarsi nel trimestre successivo".

La rotazione straordinaria è invece una misura cautelare e non punitiva, che viene però applicata alle sole "condotte di natura corruttiva", come ad esempio nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, in seguito ai quali i dirigenti hanno l’obbligo di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio.

Ogni ulteriore dettaglio è consultabile nel regolamento scaricabile dal sito web comunale dalla sezione Amministrazione trasparente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’alternanza tra dipendenti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure ha lo scopo di ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni e utenti/clienti/fornitori - sottolinea il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli - il pericolo conseguente è quello infatti dell’affermarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. Tutto ciò vogliamo evitarlo e abbiamo un'ottima professionista nel segretario generale Amato che metterà in pratica la rotazione seguendo tutti i criteri che la norma detta".