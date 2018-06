Sfincione, panelle e rigatoni alla norma: sulle terrazze romane un nuovo angolo di Palermo

"Eccoci qua, lo sfincione è in forno, i rigatoni alla norma sono in pentola e le cassatine stanno in fresco…". Così Antica Focacceria San Francesco ha annunciato l'apertura del nuovo punto vendita a Roma. Un annuncio che era stato preceduto nei giorni scorsi da un'attesa scandita sui social: "Stiamo per arrivare in una città antichissima e in una location panoramica. Terrazza Termini, stamu arrivannu… con queste arancine calde calde. E tanta cucina popolare siciliana…".

I sapori della Vucciria mettono le radici nella Capitale, all’interno della principale stazione italiana, nella terrazza della Stazione di Roma Termini, la food-lounge collocata al piano sopraelevato del principale hub intermodale italiano. "Con l’attenzione alla qualità che da oltre 180 anni contraddistingue il marchio - si legge su Efa News - l’Antica Focacceria si presenta a Roma Termini con uno stile essenziale e contemporaneo pur mantenendo richiami evidenti all’architettura liberty del negozio originale di Palermo".

Un nuovo angolo di Palermo nel cuore di Roma. Lo street food dell'Antica Focacceria San Francesco, realtà palermitana nata nel lontano 1834 e culla della cucina popolare siciliana, nel nuovo spazio della Capitale offrirà 50 coperti, in oltre 130 metri quadri di superficie. Il locale distribuirà alla clientela il cibo di strada che ha reso popolare la Focacceria: panelle, pasta alla norma, sfincione, rigatoni alla norma e cannoli alla siciliana.