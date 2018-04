Ztl, multe a disabili e veicoli in "lista bianca": annullati 359 verbali

La polizia municipale annulla in autotutela 359 multe emesse nella Zona a traffico limitato. Si tratta in massima parte di sanzioni elevate a disabili e veicoli inseriti nella cosiddetta "lista bianca".

Il comando di via Dogali, confrontando le multe emesse con la lista delle targhe autorizzate a entrare gratuitamente o verificando la validità dei pass, ha constatato ha revocato i verbali "al fine di non aggravare ulteriormente il procedimento, con conseguente sostenimento di spese procedimentali e giudiziali non dovute per l'amministrazione comunale".

Nessuna sanatoria ma, come già annunciato dal Comune, provvedimenti presi caso per caso "per specifiche categorie di utenti e per sanzioni specifiche ove ne ricorrano i presupposti di legge".