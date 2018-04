La Lumsa presenta l'anno formativo 2018 della Scuola Alberto Tulumello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 13 aprile, alle 17, nell’Aula Magna Lumsa, in via Filippo Parlatore, 65, sarà presentato l’anno formativo 2018 della Scuola Alberto Tulumello, con la lectio magistralis del prof. Riccardo Petrella “Nel nome dell’umanità, un patto sociale mondiale fra tutti gli abitanti della terra”. Interverranno: Mimmo Rizzuti, Osservatorio del Sud, e Giuseppe Notarstefano, docente Lumsa.

Riccardo Petrella è presidente dell’Istituto europeo di ricerca sulla politica dell'acqua, fondatore gruppo di Lisbona e dell'università del Bene Comune, è, inoltre, promotore della campagna “Dichiariamo illegale la povertà”. Il suo lavoro ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento insostituibile per quanti non hanno rinunciato a vedere in termini di valori e ideali la governabilità della globalizzazione neo liberale. Il suo ultimo libro "In nome dell’umanità" rappresenta un impegno olistico, con una visione umanistica dell' economia, della società e delle conseguenze della crisi che ci ha dominati .Petrella lancia un piano organico di proposte che invocano un patto per l’umanità come base per rifondare la società.

La Scuola Alberto Tulumello, che è nata per fornire strumenti per una lettura aggiornata della realtà e individuare percorsi efficaci per costruire l’alternativa contro la cupidigia e la paura, ha riconosciuto nell’opera di Petrella un apporto estremamente significativo, un messaggio concreto di speranza, un insieme di indicazioni per rendere il cambiamento possibile.