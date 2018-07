"Palermo come Beirut", 35 anni dall'omicidio Chinnici: l'omaggio all'ideatore del pool antimafia

Trentacinque anni in via Pipitone Federico fa veniva assassinato dalla mafia il giudice Rocco Chinnici: morirono con lui il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile Stefano Li Sacchi. "Palermo come Beirut" titolavano i giornali dell'epoca all'indomani della strage. Era la prima autobomba di Cosa nostra. Per Chinnici, ideatore del pool antimafia, non ci fu scampo.

Domani (alle 9,30) - alla presenza del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Giovanni Nistri - verrà deposta nel luogo dell’eccidio una corona d’alloro. Alle 10 sarà celebrata la santa messa nella chiesa di S. Giacomo dei Militari, all’interno della Caserma "Dalla Chiesa", sede del Comando Legione Carabinieri Sicilia. Alle 17,30, a Misilmeri, in piazza Rocco Chinnici sarà deposta una corona d’alloro al cippo commemorativo. Le commemorazioni in serata, alle 19, si sposteranno a Partanna (in provincia di Trapani) in piazza Umberto I. Mentre alle 21, presso la Corte del Castello Grifeo, verrà proiettato il film "Rocco Chinnici - E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte".

Intanto stasera, alle 22,10 su Rai Storia, sarà trasmesso il documentario "Palermo come Beirut". Il racconto della vita di Chinnici s'intreccia con gli anni più duri della lotta alla mafia. A ricordare il giudice Chinnici, insieme alle sue interviste e le immagini di repertorio, le testimonianze della figlia Caterina Chinnici, dell'ex genarale dei Carabinieri Angiolo Pellegrini, e dello storico Salvatore Lupo.