Via d'Amelio, quella bomba che squarciò Palermo: il ricordo tra depistaggi e misteri

Il rumore assordante, il calore, la puzza di bruciato, il fumo, la distruzione, il dolore, la rabbia e la voglia di riscatto. La data del 19 luglio a Palermo porta con sè tutto questo perchè legata in modo indissolubile al ricordo della strage di via D'Amelio. In un caldo pomeriggio di 27 anni fa, neppure due mesi dopo la strage di Capaci, la mafia uccideva il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Emanuela Loi e Vincenzo Li Muli con un'autobomba sotto casa della madre del magistrato. L'unico a salvarsi fu l'autista, Antonino Vullo, che si era allontanato per parcheggiare meglio la macchina.

Oggi come ogni anno, sono in programma diverse iniziative per ricordare le vittime della strage. E' il primo anniversario senza la sorella del giudice, Rita, scomparsa la scorsa primavera. Sullo sfondo restano tanti punti oscuri dalla sparizione dell'agenda rossa dalla quale il giudice non si separava mai al depistaggio (per il quale è in corso un processo a Caltanissetta ndr).