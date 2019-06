La strage di Ustica 39 anni dopo, Mattarella: "Impegno costante per affermare la verità"

Sono passati 39 anni dal disastro aereo del Dc-9 Itavia, precipitato il 27 giugno 1980, in cui persero la vita 81 persone. Una tragedia che oggi non ha ancora dei responsabili. Nel giorno dell'anniversario della strage di Ustica il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferma "il costante impegno per la ricostruzione univoca delle circostanze in cui persero la vita tanti nostri concittadini". "Devono guidarci - afferna il Capo dello Stato - in questo l'affermazione delle ragioni della verità e dello Stato di diritto e il riconoscimento della professionalità di donne e uomini che hanno operato in questa direzione".

Mattarella rivolge anche un pensiero ai familiari delle vitttime: "La ferita di Ustica richiama, ancora una volta, il Paese - conclude il Presidente della Repubblica - ad un sentimento di forte solidarietà verso i familiari delle vittime del volo Bologna-Palermo che videro spezzate le loro vite".

Il disastro del Dc-9 Itavia

Il volo partito da Bologna verso Palermo alle 20.08 sarebbe dovuto atterrare nell'aeroporto d'arrivo alle 21.15. Non giunse mai a destinazione, inabissando nelle acque a largo dell'isola siciliana con 81 persone a bordo, 64 passeggeri adulti, 11 ragazzi tra i due e i dodici anni, due bambini di età inferiore ai 24 mesi e 4 uomini d’equipaggio. Nell'aprile del 2015 la corte d'Appello ha confermato che a far cadere l'aereo di linea dell'Itavia fu un missile sganciato durante uno scontro aereo: niente bomba a bordo, come a lungo ipotizzato, l'aereo è stato abbattuto. Rimangono però avvolti dal mistero i contorni della vicenda e i nomi dei responsabili