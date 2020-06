Strage di Ciaculli, dopo 57 anni Palermo ricorda gli "eroi della legalità"

Il sindaco Leoluca Orlando, alla presenza delle massime istituzioni civili e militari della città, ha partecipato questa mattina alla cerimonia di commemorazione delle vittime della strage mafiosa di Ciaculli, di cui oggi ricorre il 57° anniversario. Il 30 giugno del 1963 infatti persero la vita il tenente dei carabinieri Mario Malausa, i marescialli Silvio Corrao e Calogero Vaccaro, gli appuntati Eugenio Altomare e Marino Fardelli, il maresciallo dell'esercito Pasquale Nuccio e il soldato Giorgio Ciacci.

"La nostra presenza in questo luogo - ha detto Orlando - rinnova ogni anno la memoria di coloro che hanno sacrificato la loro vita per combattere la criminalità organizzata. Un atto dovuto nei loro confronti e nei confronti delle nuove generazioni affinché, attraverso la storia di questi eroi della legalità, possano imparare ad apprezzare e a riconoscere con onore e gratitudine il valore di chi indossando una divisa, lavora con impegno, tutti i giorni, per il benessere della collettività".