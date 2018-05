Lenzuoli della legalità rifiutati, esposti al comando della polizia municipale

"Rifiutati" dai residenti di Passo di Rigano, ma accolti da istituzioni ed enti pubblici. I lenzuoli della legalità, ormai da anni simbolo della Palermo che non si arrende alla mafia, sventolano da oggi in via Dogali all'esterno della sede del comando della polizia municipale.

Realizzati dagli alunni della scuola Emanuela Loi in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, sono stati affissi all'esterno della sede dei caschi bianchi su precisa indicazione del comandante Gabriele Marchese vista la "non disponibilità degli abitanti del quartiere a esporre nei balconi i lenzuoli e i manifesti degli scolari“. E l'esempio della polizia municipale sarà seguito anche dalla fondazione orchestra sinfonica siciliana. "Furono la giornalista de L’Ora Giuliana Saladino e la figlia Marta Cimino - ricordano dalla Fondazione - le ideatrici di questa iniziativa e di quella grande mobilitazione popolare contro Cosa nostra. Il cda e i lavoratori tutti della Fondazione intendono così mantenere vivo il ricordo dei servitori dello Stato, caduti per mano della mafia e della reazione della società civile che rappresenta un monito alla città di Palermo per non abbassare la guardia".