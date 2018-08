Confesercenti ricorda Libero Grassi: “Punto di riferimento per gli imprenditori onesti”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Libero Grassi resta un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli imprenditori onesti di questa città: dopo 27 anni, è ancora un esempio a cui Palermo deve guardare con gratitudine". Lo afferma il presidente di Confesercenti Palermo, Mario Attinasi, nel giorno in cui si commemora l'imprenditore ucciso dalla mafia 27 anni fa. "Ho avuto l'onore di conoscere Pina Maisano Grassi, a cui mi legavano sentimenti di stima e amicizia, e oggi voglio esprimere vicinanza alla famiglia che, assieme alla città, ricorda il sacrificio di Libero - prosegue Attinasi -. In questi anni la lotta al racket ha fatto segnare risultati importanti, ma che non sono ancora sufficienti: le imprese, le istituzioni e la società civile devono continuare a impegnarsi, in modo sinergico, per sconfiggere definitivamente la mafia - conclude il presidente di Confesercenti Palermo - e promuovere una cultura della legalità a tutti i livelli".