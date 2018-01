Orlando ricorda Beppe Alfano: "Esempio per tutti i giornalisti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Beppe Alfano a distanza di molti anni continua ad essere figura esemplare ed esempio per tutti i giornalisti impegnati quotidianamente a raccontare la vita sociale, politica e amministrativa della Sicilia. Un modello di professionalità e impegno critico che deve essere di ispirazione per tutti noi". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando in occasione del veticinquesimo anniversario della mortte di Beppe Alfano. L'8 gennaio 1993, intorno alle 22.30, venne raggiunto da tre spari mentre si trovava a bordo della sua auto a Barcellona Pozzo di Gotto .Gli venne concessa l'iscrizione all'albo del giornalisti pubblicisti "alla memoria".