Orlando ricorda Aldo Melilli: "E' stato punto di riferimento per i più fragili"

Il 7 luglio del 2017 moriva Aldo Melilli, figura di spicco del volontariato nell’Anpas Sicilia. Oggi il sindaco Leoluca Orlando lo ricorda, a nome dell'intera Amministrazione cittadina, come "un uomo che ha espresso con gesti concreti e fatti significativi il suo amore per Palermo e il suo

impegno per gli altri. La sua scomparsa rappresenta ancora oggi una grave perdita per la città e per il mondo del volontariato e della

solidarietà, punto di riferimento inesauribile della parte più fragile della nostra comunità”.

Melilli è stato curatore di diverse iniziative sociali e di Protezione civile e fra gli organizzatori della "Festa della onestà". L'amministrazione comunale ha intitolato a Melilli anche un dormitorio comunale di I livello “A Casa di Aldo” di via Messina Marine.