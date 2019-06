Strage di Ustica, Madè ricorda le vittime

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ho realizzato questo dipinto per ricordare tutte le vittime di questa strage che ancor oggi grida e attente piena giustizia, ma in particolare per i due giovani figli della cara famiglia Pinocchio. Anche in quest'occasione desidero ricordarli con commozione, abbracciando il loro papà Salvatore e il caro Francesco, unico dei tre fratelli Pinocchio sopravvissuto a quell'infausto destino". Lo dice l'artista Pippo Madè ricordando le vittime della strage di Ustica. Tra loro anche i giovanissimi monrealesi Antonella e Giovanni Pinocchio.