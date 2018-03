Oltre 100 mila lavoratori al voto, Furlan a Palermo per l'Rsu day degli impiegati pubblici

Il segretario nazionale della Cisl, Annamaria Furlan, mercoledì sarà a Palermo. La sindacalista parteciperà, al Mondello Palace Hotel, all’Rsu day, organizzato da Cisl e Fp Cisl (la funzione pubblica) in vista della competizione elettorale per il rinnovo delle rappresentanze sindacali del pubblico impiego. Si voterà dal 17 al 19 aprile e la consultazione coinvolgerà in Sicilia 104 mila 951 lavoratori di Stato, parastato, enti locali e sanità.

Il meeting dal titolo "Lavoriamo oggi perché domani sia normale" inizierà alle 10,30 con la partecipazione dei delegati di tutte le province. Interverranno: Paolo Montera, segretario della Cisl Fp Sicilia, che aprirà i lavori, Mimmo Milazzo, segretario generale della Cisl regionale, e Maurizio Petriccioli, numero uno in Italia dei pubblici impiegati Cisl. La segretaria Furlan concluderà i lavori. Hashtag della campagna elettorale cislina: #votacisl, #IoVotoCislFp, #RsuDay