"Angelo dai piedi di carta": esce il nuovo brano di Fabio Guglielmino

Eros e Thanatos, amore e morte, passione e follia: un binomio indissolubile nell’essere umano. Fabio Guglielmino parte da molto lontano per il suo nuovo brano "Angelo dai piedi di carta" (https://youtu.be/cL1tmNnKu0E), quarto brano dell’Ep dedicato alla bellezza dal titolo "Kalòs".

Da Sofocle a oggi la potenza di Eros non è cambiata: ci condanna e ci influenza, ma soccombere alle sofferenze d'amore significa diventare vittime della sua nemesi, Thanatos. Solo se riusciamo ad affidarci a Eros e andare oltre la mera apparenza e la vuota bellezza possiamo sconfiggere Thanatos, uscire dal vortice della sofferenza e rinascere. È questo il tema del brano di Guglielmino: Eros c’è nel rapporto tra Achille e Patroclo e assiste al sacrificio dell’eroe compiuto per mano di Ettore, Eros può fermare Ermes e un destino triste invocato per sofferenza, Eros salva se cercato, se accolto nella nostra vita. È tutta concentrata qui l’essenza di "Kalòs", questo viaggio tra arcaico e moderno che Guglielmino ha fatto senza perdere di vista la chiave di lettura pop.

Il videoclip, seguito diretto del precedente “Mi prendo di cura di me”, vede il giovane Alexandros (Cosimo Maria Urso) nell’antro di Thanatos (Gioele Puglisi), soccombere al suo totale controllo. Si salverà e diventerà “grande” trovando l’ispirazione e fidandosi di Eros (Gioele Rosario Incandela), che a questo punto si rivela come Dio, liberandosi dagli abiti umani. Il progetto è interamente curato da Fabio Guglielmino che ne ha scritto video e musiche, prodotto in collaborazione con il fratello Marco Guglielmino e l’associazione culturale FMHerz. Alla batteria Daniele Zimmardi, il basso di Salvatore Matropaolo, il synth di Fabrizio Pecoraino, il banjo di Emilio Vellati e la chitarra acustica di Gabriele Bazza. Chitarre e Voce sono di Fabio Guglielmino. La produzione video è curata con Gianluca Millunzi, le riprese con Valentina Onufrio. Si ringrazia la struttura B&B Manca1Fiorino per le location.

