Primo album per Ricky Johnson e Angela Genovese, vincitori del Music Talent di San Cipirello

Hanno vinto un talent e realizzato un sogno: una produzione discografica e il loro primo disco. La giovane Angela Genovese nella categoria “cover” e l’eclettico Ricky Johnson nella categoria “inediti”, hanno partecipato al concorso canoro “Music Talent 2017” organizzato lo scorso settembre a San Cipirello da “New Time Spettacoli” di Franco Terrasi e hanno convinto giuria e pubblico.

In 24 hanno partecipato alla finale del concorso e Angela Genovese con il brano “I will always love you” di Whitney Houston ha incantato tutti. La sua voce ha convinto per la sua estensione e intensità. Ha scoperto l’amore per la musica da bambina e oggi, all’età di 13 anni, continua il suo percorso di studi per affinare e far crescere la sua voce. L’istrionico Ricky Johnson invece ha presentato il suo inedito “Yell”, scritto di suo pugno, dimostrando grandi doti cantautorati. Vincendo il talent, Angela ha potuto incidere il suo primo album (contenente 10 brani) e Ricky il suo primo singolo. Il concorso canoro si trasforma così in un’importante vetrina e un’occasione per mettere in luce capacità e talenti. Un trampolino di lancio per chi vuole fare della propria passione, la musica, un mestiere e una professione.

Sono in corso al momento le iscrizioni per la nuova edizione 2018.