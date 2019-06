Bye bye Tecnis, Orlando: "Ora riavviare i cantieri, hanno arrecato troppi danni alla città"

"Finalmente si è sbloccata l’annosa vicenda Tecnis e adesso non ci sono più ragioni per tenere bloccati i cantieri dell’anello ferroviario". Così Leoluca Orlando, in una nota congiunta con Giusto Catania, esulta per la notizia della vendita di Tecnis, a cui subentra il gruppo D'Agostino Costruzioni.

"Speriamo che l’incontro convocato al Ministero il 9 luglio possa servire per ridefinire il cronoprogramma degli interventi per offrire, nel più breve tempo possibile, alla città il servizio - dichiarano Leoluca Orlando e Giusto Catania -. La pressione esercitata dal Comune di Palermo, che per tanto tempo ha chiesto la rescissione del contratto fino al punto di chiedere il commissariamento dell’opera, ha sortito un effetto positivo. Rimaniamo in attesa di capire, insieme ad RFI, quando la nuova impresa che subentrerà a Tecnis comincerà a rendere produttivi i cantieri che, per troppo tempo, hanno arrecato danno alla città, alle sue attività economiche e alla mobilità urbana".