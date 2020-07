VIDEO | Cantiere per l'Anello, scatta la chiusura di via Ruggero Settimo: caos in via Dante

I veicoli che arrivano da via Libertà e da via Turati sono costretti a svoltare per via Dante, dove già da stamattina si sono registrate code. Polizia municipale in azione per indicare i percorsi alternativi. Protesta di automobilisti e commercianti: "Sensi di marcia gestiti in maniera non ottimale"