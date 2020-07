Anello Ferroviario, da lunedì chiude via Ruggero Settimo: come cambia la viabilità

Prosegue i lavori per l'anello ferroviario. E di conseguenza lo spostamento dei cantieri. A partire da lunedì 6 luglio, dopo la pubblicazione dell’ordinanza n. 454, la circolazione veicolare al Politeama sarà modificata con la chiusura di piazza Ruggero Settimo (quella di fronte al Teatro ndr) nel tratto compreso tra via Turati e via Ruggero Settimo. I veicoli provenienti da via Libertà - informa la polizia municipale - e quelli provenienti da via Turati saranno obbligati a percorrere via Dante. I commercianti, che avevano chiesto uno slittamento del provvedimento, non sono stati dunque accontentati.

Nel dettaglio:

- Piazza Ruggero Settimo, tratto compreso tra via Turati e via Ruggero Settimo: chiusura al transito veicolare.

- Piazza Castelnuovo/via Dante, tratto compreso tra via della Libertà e via N. Garzilli: istituzione del senso unico di marcia in direzione via Principe di Villafranca.

- Via Dante, tratto compreso tra via P.pe di Villafranca e via N. Garzilli: sospensione della corsia riservata contromano.

- Via Emerico Amari, tratto compreso tra via A. Panascia e piazza R. Settimo: la chiusura disposta con O.D. 1128/2019 viene prorogata sino al 21/9/2020, con restituzione parziale a partire dal 30/8/2020.

- Piazza Castelnuovo: la chiusura dell’ Area 7.2, prorogata con O.D. 1127/2019, viene ulteriormente estesa sino al 26/10/2020, ma saranno restituite già a partire dal 30/8/2020, alcune porzioni della piazza.