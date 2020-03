Proseguono i lavori per l'anello ferroviario, nuovi cantieri e divieti in via Sicilia

Nuove limitazioni al traffico, in via Sicilia, nell’ambito dei lavori dell'anello ferroviario (tratto compreso tra le stazioni Notarbartolo e Giachery e proseguimento fino a Politeama). Per dieci giorni in due tratti della strada verranno effettuati i rilievi tramite inclinometri

Dal 16 al 25 marzo saranno chiusi al traffico (veicolare e pedonale) due porzioni di sede stradale, oltre viale Lazio, lato piazza Quattro Novembre Sarà ostituio il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 in queste aree.

"Le misurazioni - si legge nell'ordinanza dell'ufficio Traffico - potranno essere eseguite anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi, riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque l’ area di cantiere dovrà essere segnalata e recintata, fornita anche di opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori ed evidenziati tutti gli ostacoli".

