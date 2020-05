Anello, il cantiere avanza nell'altro tratto di via Amari: cambia la viabilità al Politeama

Mercoledì mattina. Segnatevi questa data. E' il giorno in cui il cantiere dell'Anello ferroviario si sposterà nell'ultimo tratto di via Amari: quello per intenderci a ridosso del teatro Politeama, tra via Wagner e via Pietro Valdo Panascia (già via Isidoro La Lumia). Un tratto di strada che sarà chiuso, con conseguente rivoluzione della viabilità. Che terrà conto anche della riapertura di via Amari fra via Roma e via Crispi, avvenuta due giorni fa.

Ma andiamo con ordine. Da mercoledì mattina, le auto provenienti da via Roma in direzione piazza Sturzo non dovranno più svoltare a sinistra in via Ammiraglio Gravina e poi a destra in via Wagner. Devieranno invece alcuni metri prima a destra in via Principe di Belmonte, per poi girare a sinistra in via Michele Amari e imboccare, sempre a sinistra, la via Emerico Amari, appena liberata dal cantiere della D’Agostino. E' questa la nuova strada da percorrere per chi da via Roma deve raggiungere piazza Sturzo. Da piazza Sturzo, inoltre, si potrà salire in via Scinà per raggiungere il Politeama e via Dante.

L’ordinanza del servizio Mobilità urbana del Comune, che autorizza i cantieri nell’ultimo tratto di via Amari fino al 27 ottobre, come detto prevede la chiusura al traffico di via Amari tra via Pietro Valdo Panascia e via Wagner. In quest'ultima strada verrà nuovamente invertito il senso di marcia in direzione di via Mariano Stabile. Si torna all'antica, dunque, con la sosta che sarà possibile solo sul lato destro. In via Gravina sarà ripristinata la sosta sino all’incrocio con via Roma. Non si potrà parcheggiare per non ostacolare la deviazione, invece, in via Michele Amari (tra via Belmonte e via Emerico Amari) e in via Emerico Amari, fra via Michele Amari e via Roma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I lavori della ditta D'Agostino - malgrado il Coronavirus - procedono a ritmi sostenuti, con l'obiettivo di liberare il Politeama entro la fine dell’anno. Lo sottolinea l'assessore comunale alla Mobilità, Giusto Catania: "Il cantiere dell'Anello ferroviario, dopo i ritardi dovuti alle vicende che hanno coinvolto Tecnis, sta procedendo speditamente grazie alla serietà dell'impresa D'Agostino e di Rfi. Il cronoprogramma, al netto delle difficoltà dovute all'emergenza sanitaria, è stato tendenzialemente confermato e i cantieri di superficie presto saranno un ricordo. L'Anello ferroviario è un'opera importante per migliorare il sistema dei trasporti della città di Palermo che, sempre di più, sta investendo sul trasporto pubblico di massa per migliorare la mobilità urbana".

Gallery