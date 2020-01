Carini, esce per fare la spesa e scompare: anziano ritrovato vivo dopo due notti al freddo

Un intero paese si era mobilitato per ritrovarlo e per scovarlo erano stati utlizzati perfino dei droni. Alla fine - dopo 48 ore - è stato ritrovato stanotte, intorno alle 2,30, Andrea Amato, il pensionato di 81 anni di cui si erano perse le tracce da venerdì scorso. L'uomo è stato rintracciato nelle campagne di contrada Passo d’Acqua a Carini. Lo hanno trovato in stato di semiassideramento.

L’anziano è adesso in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. A segnalare la sua presenza nel luogo del ritrovamento una signora che vive nei dintorni e che, appena tornata dal lavoro, intorno alle 2 si era messa a stendere i panni nel balcone. La donna ha sentito dei lamenti provenienti dalle vicinanze e ha subito lanciato l’allarme. Sul posto è arrivata una squadra della Protezione Civile di Carini e alcuni volontari. A individuare e prelevare personalmente Amato è stato suo genero.

Venerdì mattina Andrea Amato era uscito da casa per andare al supermercato, decidendo poi di andare in campagna alla ricerca di finocchietto selvatico. "Considerata la sua avanzata età - commenta il sindaco di Carini Giovi Monteleone - è possibile che abbia avuto un cedimento alle gambe, cadendo per terra, senza poi riuscire a rialzarsi. Fortunatamente sembra che l’incidente non gli abbia procurato alcuna frattura ossea. Auspichiamo che possa ritornare in perfetto stato di salute – dice il sindaco –. Ringrazio tutti i volontari della Protezione civile, le forze dell’ordine e quanti si sono prodigati negli ultimi due giorni, nelle sue ricerche che, alla fine hanno portato i risultati sperati".

Il pensionato sembrava essere sparito nel nulla. Subito dopo la denuncia di scomparsa ai carabinieri, erano scattate le ricerche e un intero paese - stretto attorno ai familiari - si era mobilitato per rintracciarlo. Amato, che aveva gestito per anni un distributore di benzina al bivio Foresta, è infatti conosciuto da tutti in paese. Carabinieri, polizia e vigili urbani nelle ultime 48 ore avevano scandagliato buona parte del territorio, comprese le aree boschive sopra Carini. Oltre alle forze dell'ordine erano intervenuti anche tanti volontari, come quelli della Protezione civile (di Carini e Palermo) e i vigili del fuoco avevano effettuato le ricerche pure con i droni.