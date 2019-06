"Ancora" di Valerio M & Ft Dj Miss Even: da Prizzi a Cefalù il tormentone 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È uscito oggi su tutti gli Store Digitali il nuovo brano "ANCORA" di Valerio M & Ft Dj Miss Even. In meno di 24 ore il brano entra il classifica su iTunes. Ritmo latino e testo in italiano cantato da Valerio Macaluso #ValerioM e per la prima volta in collaborazione con la bellissima Miss Dj Even. Mare, palme, sole e tutta la sensualità sicula dei due interpreti. Un brano destinato a replicare il successo di Enamorada per il ritmo travolgente e le sonorità. Il video Clip è in uscita sul canale VEVO dell’artista. Ascolta la canzone su Youtube.