L'Ance: "Bene il Piano parcheggi a Palermo, è atteso da 20 anni"

"Era il 2001 quando un gruppo di imprenditori a capo di Ance Palermo presentò all'amministrazione comunale un grande piano parcheggi da realizzare in project financing, a totale carico di privati. Nel 2011, a causa della totale inerzia del Comune, siamo stati costretti a rinunziare al progetto, facendoci carico, a fondo perduto, di tutte le spese sostenute. Oggi, dopo ben diciannove anni, finalmente i parcheggi che noi avevamo previsto in quel piano sono stati ammessi a finanziamento". Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi, dopo l'annuncio dell'assessore alle Infrastrutture della Regione siciliana, Marco Falcone. Sono stati ammessi a finanziamento, infatti, i parcheggi di interscambio di viale Francia, piazza don Bosco, piazza Boiardo e piazzale De Gasperi. Le infrastrutture saranno realizzate grazie a un partenariato pubblico-privato del valore complessivo di 120 milioni di euro, di cui quasi 50 milioni messi in campo dalla Regione.

"Nonostante gli anni trascorsi e la disillusione di avere aspettato quasi vent'anni, vogliamo comunque guardare a questa notizia con grande favore, cogliendo un segnale importante - aggiunge Miconi -. L'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, sta mantenendo le promesse di interventi per le infrastrutture della città e noi ci auguriamo che sia davvero la volta buona per Palermo, che potrà dotarsi, finalmente, di un piano parcheggi moderno".