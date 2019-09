Villa Giulia, la denuncia degli animalisti: "Anatre in spazi angusti"

"Spazi angusti e ambienti poco consoni per le anatre di villa Giulia". La denuncia del capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Igor Gelarda, nasce dalla segnalazione di un gruppo di animalisti.

"I palmipedi - spiega l'esponente del Carroccio - sono costretti a condividere la loro giornata con numerosi animali. Tra le altre cose, c'è un'anatra, probabilmente anziana, con problemi alle zampe e le unghia particolarmente lunghe, che le rendono difficoltoso e lento il cammino. Ho immediatamente contattato l'assessore Giambrone, che si occupa anche di Ville e giardini: già domani l'anatra verrà portata in un centro veterinario".

Sotto accusa anche le condizioni in cui versa villa Giulia: "Un tempo - aggiunge Gelarda - era uno dei luoghi più belli e artisticamente rilevanti della città, con centinaia di specie vegetali e alberi, oggi risulta vandalizzato in più punti e trascurato. Non è altro che il ricordo di uno splendore che non esiste più. Esattamente come il resto della città".

Gallery