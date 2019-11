Il viaggio ad Amsterdam, i controlli all'aeroporto di Punta Raisi: arrestato 37enne

Lo hanno bloccato all'aeroporto per un controllo. Così, per un trentasettenne di Trappeto proveniente da Amsterdam sono iniziati guai. I finanzieri della compagnia di Punta Raisi gli hanno sequestrato circa 30 mila euro e 7 dosi di marijuana. L'uomo (R.S. le sue iniziali) è stato inchiodato nell’ambito dei controlli volti al contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Il 37enne era reduce dal viaggio ad Amsterdam ed appena sceso dall'aereo dopo avere fatto scalo a Milano Malpensa. "Sottoposto a controllo nello scalo aeroportuale palermitano - dicono dalla guardia di finanza - è stato trovato in possesso di 4 mila euro in contanti. Visti i precedenti in materia di sostanze stupefacenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Palermo si è proceduto alla perquisizione dell’abitazione dove, ben nascosti in un comodino, sono stati rinvenuti assegni in bianco per circa duemila euro, altri soldi contanti e marijuana essiccata. Inoltre è stata rinvenuta una serra con flaconi fertilizzanti e tutto l’occorrente per la coltivazione delle piante di cannabis".

La droga, i soldi, nonché i titoli di credito sono stati sequestrati e il viaggiatore è stato posto in stato di arresto. Ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.