Ampliamento del cimitero Santa Maria di Gesù: "Burocrazia lumaca, gettiamo la spugna"

Alla data odierna l'Aurora Assistance Coop. Soc., di cui io mi pregio di essere il presidente, si è lasciata dissanguare economicamente dalla precedente e dall'attuale amministrazione comunale presentando più progetti a far data dal 2013 fino ad oggi con continue modifiche ed integrazioni, finalizzati alla realizzazione del project financing dell'ampliamento del cimitero di Santa Maria di Gesù, nel comune di Palermo. E alla realizzazione di due forni crematori presso il cimitero Rotoli, rigettato in Consiglio comunale perché con i privati c'era il rischio che i costi potessero essere raddoppiati se non triplicati.

Dopo 5 anni aggiudicata progettazione del forno crematorio. Ad aggiudicarsi la progettazione del nuovo impianto (più precisamente un ampliamento del forno crematorio esistente) è stato un raggruppamento temporaneo formato dalla società di ingegneria Studio Ti s.r.l. Ingegneria & Architettura (mandataria) con sede a Rimini, e Cooprogetti società cooperativa (mandante) con sede a Reggio Calabria. Chi vi scrive è un giovane imprenditore che, in atto, è presidente dell'Aurora Assistance scarl gestione servizi di Palermo. Quest'ultima è una realtà concreta nel mondo funerario a Palermo e in Sicilia, che certamente fa onore a tutti noi imprenditori palermitani onesti che ancora credono e ritengono si possa lavorare e quindi dare lavoro in una città come Palermo, dove tutto è difficile purtroppo.

Forse sembra arrivato il momento di gettare la spugna perché sbattiamo il muso contro una burocrazia farraginosa che si muove a passo di lumaca, quest'ultima supportata da una classe politica che sembra avere tutt'altri problemi che nulla hanno a che fare con il bene della nostra città. La crisi delle sepolture nei cimiteri palermitani determinata dall'esaurimento dei posti nei cimiteri e dalle note difficoltà per la realizzazione di un nuovo camposanto. Ai Rotoli l’emergenza aumenta come aumentano le bare. Pare siano intorno a 400 il numero di salme da tumulare. Il forno crematorio sembra essere inattivo per un guasto. Quindi le salme sono costrette ad essere cremate a Messina o a Carpanzano (Calabria). Le condizioni igienico-sanitarie in cui versano i cimiteri palermitani e scongiurare rischi per la salute pubblica.

La nostra giunta comunale ha il compito, di concerto con la classe dirigente, di trovare tutti quegli accorgimenti legali per rendere più fluide e snelle le procedure. Ad oggi abbiamo una città allo sbando, con particolare attenzione al cimitero Rotoli ed al forno crematorio. Diciamo a cuore aperto che non siamo mafiosi e che comunque, il nostro è un mondo che non sguazza nel torbido, forse dovevamo ascoltare i consigli di altri imprenditori e cioè fare una società al nord e presentarci a Palermo, saremmo stati accolti con tappeti e reverenze. Cosa che dal 2013 fino ad oggi con noi non è mai successo. Ma siamo orgogliosi di essere Palermitani e contribuire per la nostra città. I cimiteri privati in Sicilia: (Ente Camposanto di Santo Spirito - Agrigento - Forno Crematorio Messina - Termini Imerese - e altri comuni siciliani). Distinti saluti, Aurora Assistance Coop Soc. Alessandro Trinca.