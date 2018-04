Discarica di amianto a Borgo Nuovo: "Una vera e propria bomba ambientale"

All'interno dell'impianto industriale in disuso che si trova in contrada Rossella, nel quartiere di Borgo Nuovo, c'è amianto. A lanciare l'allarme è il consigliere comunale in quota Udc Sabrina Figuccia che ieri mattina si è recata sul posto per un sopralluogo: "Ho scritto al prefetto Antonella De Miro affinché lei stessa possa verificare lo stato di degrado del luogo, recandosi di persona nella struttura per un sopralluogo. Chiederò, inoltre, immediatamente un incontro con tutti gli organi competenti per rimuovere questa vera e propria bomba ambientale in modo che l'area possa essere bonificata”.

La struttura imponente risale agli anni '70 ed è composta da due edifici e da un cortile esterno. "Pensata - spiega Figuccia - per la produzione di fertilizzante, e costata all'epoca circa 40 miliardi delle vecchie lire, oggi è un vero e proprio ecomostro che domina la zona periferica della città. Al suo interno mancano gli impianti elettrici e i sanitari, le mura sono quasi completamente distrutte, pavimenti divelti come se avessero subito bombardamenti, ma la cosa più triste è stata la scoperta sul retro, in quello che una volta era un deposito, di una vera e propria discarica abusiva di amianto".



Gallery