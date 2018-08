Amg, dal 13 al 17 agosto orario ridotto per il punto clienti di piazza Tumminello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Temporaneo cambio di orario, per la settimana di Ferragosto, per il punto clienti di Amg Gas di piazza Vincenzo Tumminello. Da lunedì 13 a venerdì 17 agosto, lo sportello destinato ai clienti sarà in funzione soltanto di mattina, dalle 8 alle 14 e non effettuerà attività pomeridiana. Il punto clienti rimarrà chiuso mercoledì 15 agosto. In questa settimana sarà regolarmente in funzione, invece, senza alcuna variazione, il cCall center di Amg Gas, numero verde 800773399, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30. A partire da lunedì 20 agosto il punto clienti di piazza Tumminello riprenderà a funzionare con il consueto orario continuato 8-16, dal lunedì al venerdì.