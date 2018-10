Francia, Norvegia, Burkina Faso e Indonesia: "sfilata" di ambasciatori a Palermo

Il questore Renato Cortese ha ricevuto negli uffici di piazza Vittoria gli ambasciatori di Francia e di Norvegia, M. Cristian Masset e Margit F.Tveiten, in questi giorni in visita nel capoluogo. "E’ stato un caloroso incontro che, al di là del protocollo, ha testimoniato la vicinanza delle istituzioni alle comunità ed ai tanti turisti francesi e norvegesi ospiti di Palermo - si legge in una nota -. I due diplomatici hanno manifestato al Questore l’apprezzamento loro e delle comunità dei loro rispettivi paesi residenti in città, per il costante impegno che la polizia assicura sul fronte del contrasto alla criminalità, garantendo sempre più elevati standard di sicurezza alla cittadinanza e la possibilità di trascorre un soggiorno sereno ai numerosi turisti che ogni giorno percorrono le vie di Palermo".

Gli ambasciatori hanno incontrato anche il sindaco Leoluca Orlando a Palazzo delle Aquile. Tra ieri e oggi, il primo cittadino del capoluogo siciliano, ha ricevuto anche gli ambasciatori in Italia di Burkina Faso e Indonesia (rispettivamente Josephine Ouadreogo e Esti Andayani). “La presenza a Palermo di diplomatici di un sempre maggior numero di paesi - ha commentato Leoluca Orlando – è la conferma di una mutata visibilità e credibilità internazionale della nostra città.Un cambiamento fortemente percepito all'estero anche grazie al titolo di Capitale italiana della Cultura.Tutti questi incontri sono serviti a gettare le basi per la creazione e il rafforzamento di rapporti culturali ed economici fra le nostre comunità, una ottica di proficuo scambio. Alla ambasciatrice dell'Indonesia, ho espresso la mia solidarietà e vicinanza insieme all'intera città di Palermo per il recente e gravissimo terremoto che ha sconvolto quel paese mietendo purtroppo tantissime vittime".